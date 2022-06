A terület előkészítése után két nap alatt zöldült ki a Béke téri park templom melletti része, a kivitelező cég szakemberei ennyi idő alatt terítették le azt a hatalmas gyepszőnyeget, amit Szlovákiában neveltek, majd szedtek fel és szállítottak Jánoshalmára. A gyors és szakszerű elhelyezés után nem sokkal érkezett Medárd napja, és vele együtt a kiadós eső is, ami gyorsan életre keltette a gyönyörű gyepfelületet.

A park központi helyén elhelyezkedő és sziklakövekkel körberakott tó építése is jó ütemben halad a parképítő mérnökök felügyelete mellett – számolt be közösségi oldalán Czeller Zoltán polgármester, aki tavaly augusztusban írta alá a beruházás kivitelezési szerződését, amikor még csak várták a százmilliós pályázati forrást az önkormányzat számlájára. A támogatás összege is megérkezett, így hozzá tudtak látni a munkálatokhoz, amely kiemelt része a „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” című projektnek.

Elsőként a régi beton padokat szedték fel, valamint a beteg és túlkoros fákat, szám szerint kilenc darabot, valamint a növényállományt ritkították.

Erre azért volt szükség, hogy a megmaradó egyedek és egészséges fák fejlődéséhez megfelelő tér legyen, és hogy egy ligetes, napfényes környezetet tudjanak kialakítani. A növénytelepítés során 14 darab facsemetét, közel 180 darab különböző örökzöld és évelő cserjét is elültettek.

A munkálatok az időjárás függvényében haladtak, a felújítás ideje alatt a Petőfi utcától a főtérig a közterület, vagy annak egy része lakossági közlekedésre nem használható.

Az építkezés jó ütemben halad és az év közepére befejeződik.

A városközpontot érintő fejlesztés másik kiemelt eleme a városi piacon elhelyezett új elárusító pavilonok és a hozzájuk kapcsolódó térburkolat kialakítása, amely már megvalósult, és a helyi termelők értékesítési körülményeit hivatott szolgálni.

A beruházástól azt reméli az önkormányzat, hogy a megújuló és növekvő zöldfelület, virágos környezet és térburkolat javítja majd a jánoshalmiak életminőségét, és az ország más részeiből is szívesen ellátogatnak majd Jánoshalmára, amely vonzó kisváros lehet a Felső-Bácska kapujában a megújult köztereivel, szobraival és épületeivel.

Az élénkülő idegenforgalmat szolgálják a különböző városi és közösségi rendezvények is, amelyből az elkövetkezendő hetekben nem lesz hiány, hiszen június 23. és 26. között rendezik meg a Jánoshalmi Napokat, számtalan kulturális program, kiállítások, koncertek, motorostalálkozó várja a helyieket és a városba érkező vendégeket. A művészeti együttesek, iskolai és óvodai csoportok bemutatkozása mellett a környező településekről és a testvértelepülésekről érkező művészeti csoportok és országosan ismert zenekarok is fellépnek.

A cikkünkben található videó a Baon.hu Youtube-csatornáján is elérhető.