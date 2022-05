A program célja az iskolák közötti kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere lehetőségének megteremtése volt. A halasi Szilády Áron Gimnázium 9. osztályos diákjai közül 14 tanuló és 5 pedagógus Németh István, Kiss Tamás, Beke Erzsébet és Kelemenné Márkus Ágnes és Jánosi Ferenc vett részt a látogatáson. A Finnországba látogató csoport Jyveskylában lévő keresztény iskolában óralátogatásokon, szakmai képzéseken valamint az Experience Workshop által megvalósított finn-magyar kooperációban kipróbálhatta a STEAM oktatást is.

A diákok az iskolában három napon keresztül látogatták az órákat, angol nyelven kapcsolódtak be a foglalkozásokba. A hét során lehetőségük volt a matematika világába, a természettudományokba valamint más idegen nyelvek, a finn, a svéd és az orosz nyelvek tanulásába belekóstolni. Emellett az iskola hitéletébe is betekintést nyertek.

Fotó: Jánosi Ferenc

– Az első meglepő tapasztalata a csoportnak a cipők levétele volt, ezáltal több mint tízmillió forintot spórol az iskola évente. A másik érdekes tapasztalatot az ebédnél szerezte a csoport. Minden gyermek és felnőtt maga szedte ki az ételadagját, így kevesebb étel megy kárba. A finn ebédlőben megfigyelve érdekes még a tányér látványa is, a fő étel mellett sok a saláta, valamint a két pohárból az egyik tejjel van megtöltve. A finn gyerekeknek, de a felnőtteknek is erős a mozgásigényük. A sportolásra nagyon sok lehetőség nyílt az iskolában és a városban. Az oktatási tapasztalatokon kívül a csoport megismerhette egy kicsit a finn kultúrát és életérzést is különösen a „Sisut”. Jyveskyla után a csoport Tamperébe utazott, ahol egy keresztény intézményben az oktatással ismerkedett a halasi küldöttség. A város felfedezése és a Jégkorong Világbajnokság éppen egybeesett. Később a fővárosba Helsinkibe utaztunk így járhattunk a tengerparton és a sziklatemplomnál is – nyilatkozta Jánosi Ferenc.