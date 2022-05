Mivel a középkorban a templom köré temetkeztek, a cinteremként nevezett temetőben, itt, Apostagon is találtak már ezt megelőzőleg sírokat ezen a területen. Most a régi templomban helyi előkelőségek temetkezési helyét is meglelték, összesen nyolc sírt találtak a különböző rétegekben.

Miután minden réteget fémkeresővel is átnéztek, az 1800-as évekből kerültek elő krajcárok, az 1600-as évekből dénárok, a legkorábbi ezüstpénzt II. András korabeli. Találtak ezüst és bronzból készült hajtűt, csatot, pecsétgyűrűket és köves gyűrűt is.

A négy héten át tartó munkában részt vettek Szabóné Lantos Andrea mellett a két múzeum munkatársai, Farkas Ferenc restaurátor a kalocsai múzeumból, Kecskemétről dr. Rosta Szabolcs régész, múzeumigazgató és Pánya István térinformatikus. Az önkormányzat is hozzájárult, illetve helyiekből is összejött egy lelkes csapat, akik rengeteg segítséget adtak. Ők Pesthy Imre, Csáky István, Kiss Erika, Horog Judit, Révész Zsolt, Ács Tibor.