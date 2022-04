A januártól életbe lépett kormányrendelet szerint az önkormányzatoknak kell ezután gondoskodniuk a kóbor kutyák és macskák sorsáról. Ha az önkormányzat rendelkezik ebrendészeti teleppel, akkor saját szervezeti keretei között vagy önkormányzati társulás keretében, illetve ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében biztosítja az ebrendészeti tevékenység ellátását – derül ki a rendeletből.

– A déli határ menti települések egy részén is régóta megoldatlan probléma a kóbor kutyák befogása és elhelyezése. Évente több száz gazdátlan ebet igyekeznek megmenteni és gazdásítani a civil állatvédő szervezetek. A Kelebiai Kutya Mentő Alapítvány önkéntesei három éve mentik a kóbor állatokat, de csak egy éve működnek alapítványi formában – mondta Paska István, a szervezet kurátora, aki arról számolt be, hogy a közelmúltban egy helyi nagyvállalkozótól komoly támogatást kapott az alapítvány azzal, hogy egy Kelebiához közeli volt állattartó telepet ajánlott fel a befogott kóbor állatok elhelyezésére. Az egyhektárnyi területet azóta – szintén az említett nagyvállalkozó segítségével – új kerítéssel vették körbe, az építési munkálatba önkéntesek is bekapcsolódtak. A terület alkalmas lenne egy ebrendészeti telep, valamint közvetlenül a szomszédságában egy állatotthon működtetésére, mindkettőt az alapítvány üzemeltetné.

– Az állatmenhely azért lenne fontos, mert ugyan a kormányrendelet a befogott kóbor kutyák és macskák minimális tartási idejét 14 napról 45 napra emelte az ebrendészeti telepeken, utána elaltathatók, azonban sok esetben ennyi idő alatt sem tudnak gazdát találni az állatoknak. Így viszont sokkal humánusabban lehetne eljárni, mert a befogott állatokat a szomszédos állatotthonban tudnánk elhelyezni, ahonnan több idő lenne a gazdásításukra – mondta Paska István, aki a napokban juttatja el a környező önkormányzatoknak a közös ebrendészeti telep működésének feltételeiről szóló tájékoztatójukat.

– Önálló ebrendészeti telep működtetése minden településen komoly anyagi megterhelést jelentene az önkormányzatoknak, ezért célszerű kistérségi szinten összefogni – erről már Maczkó József polgármester beszélt lapunknak, aki emlékeztetett, hogy ezentúl minden önkormányzatnak kötelessége az ebrendészeti ellátást biztosítani, akár saját hatáskörben, vagy szerződés útján is. Elmondása szerint Kisszállás és Tompa csatlakozna az összefogáshoz, de társulhatna a közeli Balotaszállás, Csikéria és a közeli Csongrád-Csanád megyében lévő Öttömös is.

A legfontosabb változások között említendő, hogy kötelező lesz sorszámozott, idősorrendi nyilvántartást vezetni a befogadott, befogott, illetve leadott állat fajáról, fajtájáról, ivaráról, koráról, ismertetőjeléről, egyedi azonosítójáról, valamint befogásának, befogadásának körülményéről, és ezt egy munkanapon belül feltüntetni az ebrendészeti telep internetes oldalán. Ezek mind olyan feltételek, amik a 21. századnak megfelelőek – emelte ki a polgármester.