A gyűjtést egy helyi vállalkozó, Karcsák László kezdeményezte, de végül a szükségesnél jóval több pénz folyt be. Az akció során 5,5 millió forint jött össze; ebből három­milliót kellett az óraszerkezetre fordítani, így a fennmaradó kb. 2,5 millióból az 1878-as műemlék épület ereszcsatornáit is rendbe hozzák – jelentette be a szervező.