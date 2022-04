– Szeretném megköszönni mindazoknak a választóknak a döntését, akik a hetedik országgyűlési mandátumhoz juttattak – emelte ki beszéde során Font Sándor, aki hozzátette, a választók akkor is kitartottak mellette, amikor nehezebb idők voltak.

– A kitartásra és a támogatásra most is szükség lesz. Talán csak a 2010-es választás után éreztük azt, hogy elég nehéz a helyzet, amiben az országgyűlési képviselőknek és a kormánynak munkája lesz. Most valami hasonlót érzek.

Akkor egy belső, rossz magyarországi állapot miatt érezhettük ezt, most nem erről van szó: gazdaságunk a tavalyi évben az Unióban a legmagasabb növekedést érte el.

Van azonban több olyan környezeti hatás, akár az Unióval való vitánk a Magyarországnak járó támogatási pénzek folyósításáról, vagy az orosz–ukrán háború egyelőre beláthatatlan következményei, melyek nem teszik lehetővé, hogy a szokásos módon tervezzük Magyarország életét – mondta el Font Sándor, aki hozzátette: a tavaly ősz óta elindult energiaár-emelkedés hatásai mindenkire érvényesülnek.

– A feladat nem kicsi, ezért is számítok az önök támogatására és kitartására a nehezebb helyzetben is – fogalmazott Font Sándor, aki úgy vélekedett: a nehézségek ellenére a térség előtt egy nagyon szép, prosperáló jövő áll.