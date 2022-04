A tompai közúti határátkelő tervezett fejlesztéséről szó esett a tavaly novemberben Tompán ülésező magyar–szerb közúti kapcsolatok fejlesztéséért felelős munkacsoport tanácskozásán is. Az elhangzottak szerint a határátkelőhelyen a különböző korszerűsítések mellett sávbővítéseket és forgalomtechnikai átalakításokat is terveznek, kialakítják a forgalomirányításra és utastájékoztatásra szolgáló jelzőlámparendszert, ezenkívül bővítik a kamionparkolót is.

– A határátkelő felújításának részletes terveit még nem láttam, abban az esetben, ha a kamionterminálok kapacitását bővítik és növelni fogják a határátkelő áteresztő kapacitását, az segítséget jelenthet a kialakult helyzetre – nyilatkozta hírportálunknak Véh László polgármester, aki szerint hosszú távon egy, a településtől távolabb eső elkerülő út jelenthet tartósabb megoldást.

A tompai közúti határátkelőhelyet 1994/95-ben bővítették utoljára, akkor az építési munkálatok mintegy másfél évig tartottak.

A ki- és belépő oldal teherforgalmát a személyforgalomtól teljesen leválasztották. A teherforgalom számára oldalanként 50-50 kamion befogadására alkalmas parkoló készült, a szükséges kiszolgálólétesítményekkel (vizsgáló- és kezelőépületek, raktárak, szociális helyiségek, daruzott vizsgálócsarnok, előtetők, vizsgálóaknák, állatkarám).

Az Európai Unió előírásainak megfelelően a veszélyes árut szállító kamionokat külön, biztonságos tárolóterületen tudják azóta elhelyezni. Akkor a szakemberek szerint a rekonstrukciós munkák befejezése nyomán európai összehasonlításban is egy igen korszerű határátkelőhelyet kapott a kamionforgalom is.