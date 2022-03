Fényjelenség 3 órája

Nagy villanást láttak éjszaka a kecskeméti repülőbázis környékén

Pár másodpercig tartó, a kecskeméti repülőbázis környezetében látott nagy villanásról, hangtalan “fényrobbanásról” írnak a Facebook egyik kecskeméti csoportjában, és olvasónk is erről számolt be. Megkerestük a Honvédelmi Minisztérium (HM) Sajtóosztályát és az áramszolgáltatót is.

Fotó: Illusztráció / Együd Márk/MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

Egy olvasónk arról érdeklődött, tudjuk-e, miért volt hétfőn áramkimaradás Kecskeméten (azt nem írta, melyik városrészben), hozzátéve: ezzel egyidőben többen nagy fényt láttak a kecskeméti reptérnél. A közösségi médiában egy hangtalan “fényrobbanásról” posztoltak, más azt írta, Úrréten (a bázishoz közel) állt kint a szabadban, és akkor látta, hogy “kivilágosodik” az egész reptér térsége, mintha 3-5 másodpercig “vakuztak” volna.

Megkerestük a HM Sajtóosztályát, és azt a választ kaptuk, hogy a különös fényjelenség nem köthető a repülőbázishoz és semmilyen repülési tevékenységhez. Mivel áramkimaradásról is kaptunk jelzést, megkerestük az MVM Démászt is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.



