A főkapitányság balesetmegelőzési előadója, Farkas Attila c. r. főtörzszászlós a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által biztosított, prevenciós célokat szolgáló robot segítségével mutatta be a biztonságos közlekedés szabályait a diákoknak. A közel 200 gyermek által várva-várt rendőrségi robot a tanulásban akadályozott gyermekek számára is biztosíthatóvá tette a balesetmegelőzési, bűnmegelőzési foglalkozáson az interaktív részvételt.