A gépészmérnök, informatikus mérnöktanár, aki otthonában évtizedek óta fúr-farag, a saját intézményében tanulta ki a hivatás fogásait.

Mint mondta, kiváló tanárok oktatták, köztük Gráner Géza, aki egy asztalos dinasztia képviselője. Az igazgató elmondta, az állam mindenkinek lehetőséget ad idehaza, hogy két szakmát tanuljon térítésmentesen.



Ezt használta ki az intézmény vezetője és mások is. Mint mondta, a csoportjában volt faipari mérnök, evangélikus lelkész, gépészmérnök, NAV-munkatárs, művelődési házigazgató, kőműves és más szakember is. Csütörtökönként elméletet tanultak, szombatonként gyakorlati képzés folyt a Wattay szakműhelyében. Franczia László a terveivel kapcsolatban hangsúlyozta: otthon átalakítja a konyhát, áthelyezik a falakat, meg is tervezte már az új konyhabútort, amelyet ő fog elkészíteni az otthoni műhelyében.