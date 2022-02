Az ebösszeírásban a mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál már korábban regisztrált, a központi nyilvántartásban szereplő kutyákat is be kell jelenteni. Az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban jelezni. Csak a csippel ellátott kutyák olthatók be veszettség ellen, ezt az oltást pedig évente meg kell ismételni.