A platina jubileum alkalmából élővirágos asztaldíszek is készültek. A dekoratív stílusú kompozíciók elkészítéséhez alapanyagként a versenyzők használhattak örökzöldeket, természetben található növényi részeket – akár a zöldség- vagy gyümölcsöskertből is. Adonyi Gabriella hangsúlyozta, hogy olyan minőségi alkotások születtek, melyek méltóképpen díszíthetik a királynő ünnepi asztalát. A kompozíció megalkotásáról és annak lépéseiről angol nyelvű videót készítettek a versenyzők. A zsűri elnöke Burger Éva virágkötő mester volt. A versenyt a Brit Nagykövetség és Magyarország Londoni Nagykövetsége is támogatta.