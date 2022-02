A Ciróka szombaton mutatja be egyik új, Fehérlófia című darabját, amelyben magyar népmesei motívumok és kortárs bábszínházi formák találkoznak. Az előadás rendezője és szerzője Veres András, a produkció külön érdekessége, hogy Lendváczky Zoltán bábszínész egyedül játssza el a mesét: miközben mozgatja valamennyi bábot, ő egyben a narrátor is. Rajtuk kívül a tervező, a bábok és díszletek készítője, Grosschmid Erik, valamint Kiszely Ágnes igazgató és a Ciróka több munkatársa is ellátogatott csütörtök délelőtt a Bocskai utcai Gyakorló Óvodába, ugyanis itt ültették el a cirókások az első fát a kezdeményezés keretében.