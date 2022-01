A produkcióban egymásra épülnek az ősi, és a modern elemek. Ez nemcsak a bábok és a díszlet esztétikájában mutatkozik meg, hanem a zenében is, ahol hagyományos hangszerek találkoznak a kortárs stílusokkal.

– Ez a rendkívül sokrétegű, cselekményes történet felveszi a versenyt a mai szuperhősös mesékkel is, de természetesen tiszteletben tartva a magyar népi hiedelemvilágot és mesemotívumokat. A főszereplő térben, időben és jellemfejlődésben is hatalmas utat jár be. Minden próbatétel egy újabb szintre viszi Fehérlófiát. A hős szó gyakran visszatér az előadásban, tudatosítva a nézőkben, hogy egy hős születésének vagyunk szemtanúi. Ez talán a legerősebb üzenete az előadásnak – mondta el Veres András rendező. Az alkotók már számos előadásban dolgoztak együtt. A díszlet- és bábtervező Grosschmid Erik, a zenét Rozs Tamás és Kiss Dávid zeneszerzők írják.