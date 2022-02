A polgármester azt is hozzátette, hogy az üzemeltetés egy újabb feladatot jelent majd, hiszen a vizet és a légteret is fűteni kell. Bíznak abban, hogy ezt hatékonyan megoldják. A környékbeli iskolák, intézmények is igénybe vehetik majd ezt a szolgáltatást. – Úgy tudom, ez egyedülálló, a Bajai járásban máshol nincs ilyen intézmény, ahol konkrétan az oktatási épületben van a tanuszoda – mondta Alszegi Zoltán. Sikerként említette, hogy az önkormányzati fenntartású idősek otthonában – a járványhelyzetre való tekintettel – a lakosok és vállalkozások támogatásából egy kulturált látogatóhelyiséget alakítottak ki. A tervekről a polgármester elmondta, hogy mivel a Magyar Falu Programban az elmúlt időszakban több pályázatot írtak ki, továbbra is szeretnének sikeresen részt venni a kiírásokon.

Pályázatot nyújtottak be egyebek mellett a temetőben lévő ravatalozó felújítására, a Deák utcában még meg nem épült útszakaszra, pályáztak az orvosi rendelő víz-szennyvíz, elektromos rendszerének felújítására, burkolatcserére.

A Belügyminisztérium által kiírt pályázatra is beadtak projektet, amelyből az Új utcának útburkolatát kívánják felújítani. Ezenkívül eszközbeszerzésre is pályáztak, amiből nagy teljesítményű fűnyírót terveznek vásárolni, valamint rendezvénysátor beszerzésére is benyújtott pályázatot az önkormányzat és a Vaskúti Római Katolikus Egyházközség. Folya­matosan figyelik a pályázati lehetőségeket, mert szeretnének megragadni minden lehetőséget, hogy Vaskút élhetőbb és jobb ellátást biztosító település legyen.