Szombaton megannyi nyugdíjas közösséget összefogó Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségének kezdeményezéseként immár második alkalommal rendezik meg a több száz embert megmozgató pikniket azzal a céllal, hogy Kecskemét nyugdíjas és nem nyugdíjas közösségei találkozhassanak egymással, és minél többen bepillantást nyerhessenek a városi nyugdíjas klubok változatos életébe.

A programot Szandi koncertje koronázza meg

A programok már a délelőtt folyamán elkezdődnek, amikor is a résztvevők különböző egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt. A nap folyamán tartanak még közlekedési és bűnmegelőzési bemutatókat, valamint a szociális támogatási lehetőségekkel is megismertetik az érdeklődőket. Az egészséges életmód jegyében közös sétát is beiktatnak a napirendbe, de az online csalások veszélyére is felhívják a figyelmet. A legkisebbeknek kézműves foglalkozásokkal, zsákbamacskával és fagyival készülnek.

A fellépők között szerepel a Pacsirta Népdalkör, a Hírös Néptánctanoda és a Kunság Táncegyüttes, a Mátyás Király Citera Zenekar és még sokan mások. A délután hangulatát Szandi koncertje emeli magaslatokba.