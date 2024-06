A börtöntúra résztvevői megnézhették a börtön falain belül kialakított bírósági tárgyalótermet, ami a Covid-járvány idején különösen hasznos volt, hiszen nem kellett a börtönből előállítani a fogvatartottakat, a bíróság és a bv-intézet közötti, zárt internetes rendszeren keresztül meghallgatható a vádlott.

A bv-intézetben könyvtár és oktatótermek is vannak, valamint a vallási körlet részben kápolna is található.

A látogatók néhány zárkát is megnézhettek, ahol a fogvatartottak töltik az idejük nagy részét, és azt a látogató termet is, ahol üvegfalak mögül találkozhatnak a hozzátartozóikkal. A mintegy kétórás börtönlátogatás végén szintén rabszállítóval vitték vissza a látogatókat a múzeumhoz, hogy a Múzeumok Éjszakája programok eseményeibe kapcsolódhattak be.