– A nyílászárók már igen régiek voltak, ezeket most újakra cseréljük. Az elnyert forrásból jut még néhány irodabútor beszerzésére, nagy kopásállóságú laminált padló lefektetésére és az irodák kifestésére is – mondta Fekecs Dénes. A munkálatok elvégzésével az önkormányzati tulajdonú KIK-FOR Kft.-t bízták meg. Fekecs Dénes hangsúlyozta, hogy a megye 116 egyesülete a megyei szövetség felé végzi elszámolását és, ezen időszakban jelentős az ügyfélforgalom irodáikban. A beruházás nyomán sokkal jobb körülmények között zajlik majd az ügyintézés, ráadásul a korszerű nyílászárók beépítésével az energiahatékonyság felé is nagy lépést tettek. A munkálatok várhatóan néhány hétig tartanak.

Az elnök hozzátette, hogy a tavalyi pályázati sikeren felbuzdulva idén is pályáznak a Városi Civil Alapnál, most terepképességű jármű beszerzésére.