A 80 éves Kiss Sándorné tegnap elsők között érkezett a község orvosi rendelőjébe, ahol ma is lehetőség nyílik a koronavírus elleni oltás felvételére. Regina néni már a harmadik vakcinát vette fel, és abban reménykedik, hogy továbbra is sikerül megvédeni magát a vírus hatásaitól. Az 58 éves Boitár Tamás is hasonlóan vélekedett és ő is ezért jelentkezett a harmadik oltásra.