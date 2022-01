Korábban vita bontakozott ki arról, mi legyen a 1981–­1982-ben épült, Kossuth-díjas Kerényi József által tervezett virág- vagy sziromablakosként ismert könyvtárépülettel, melyről megállapították, hogy statikai problémák miatt el kell majd bontani. A felújítás tervezője, Mányi István Ybl-díjas építész a baon.hu-nak 2019 májusában elmondta: az épülethez már korábban is, 1997-ben és 2001-ben is statikust kellett hívni, korlátozni a szinteken elhelyezhető könyvespolcok mennyiségét. Már e korábbi szakvéleményekben is szerepelt, hogy a födém nem terhelhető tovább, és a válaszfalon olyan repedések vannak, amelyek a födém túlzott lehajlására, azaz túlterheltségére utalnak.

A régi szerkezet nem bírná el a kollégiumi funkcióból eredő és a felújítási-építési munkákból származó többletterheket.