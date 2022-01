– Videóimban bemutattam Anikóékat, beszéltem a helyzetükről és arról, hogy Tomikának steril szobára van szüksége ahhoz, hogy az életmentő műtétet elvégezhessék rajta, és anyukája a lábadozás ideje alatt is dolgozhasson – mondta Zoltán, aki élelmiszercsomagot, játékokat és egy tévét hozott a családnak – a gyerekek legnagyobb örömére. Zoltán korábban is felkarolt már jó ügyet: év végén a Gyermekrák Alapítványnak gyűjtött, most pedig Anikóékat segíti mindaddig, amíg a céljuk nem teljesül.