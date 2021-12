A 2010-2011-ben, a 2008-2009, és a 2006-2007-ben születetteknek ezer méteres távot kellett teljesíteni. Mielőtt elkezdődtek volna a korosztályos rajtok, a gyerekek Simon Hajni irányításával melegítettek be. A fiúkat és a lányokat külön-külön indították. Vélba érkezéskor mindenkit sportszelettel, Túró Rudival, csoki Mikulással fogadtak a szervezők. Természetesen meleg teát is lehetett inni, valamint fánkot enni, a támogatók jóvoltából.

A korosztályok után következett a nap fő eseménye a 2200 méteres Rollsped futam, amit Balla László alpolgármester indított el pezsgő durranással.

Akadtak olyan gyerekek, akik a saját futamuk után még arra vállalkoztak, hogy ezt a távot is lefutják. A gyerekeken kívül a felnőtt és az idősebb korosztály is képviseltette magát, sőt még két kutya is. A legfiatalabb induló babakocsiban tette meg a 2200 métert.