- Azt mondhatjuk, hogy itt egy nappal tovább tart a karácsony. Sok hasonló gyermekotthonban fordulok meg és amikor olyan dolgokat tapasztalunk, ahol azt gondoljuk, hogy szükség van némi jobbításra, javításra az adott intézményben akkor azt gondoltam, hogy próbáljunk meg ebben segíteni. Egy kiváló együttműködő partnerre találtunk a Büntetés Végrehajtás szervezetében, ahol az országos parancsnokkal egyeztetve sikerült idén két gyermekotthont felújítani. Köszönhetően a Büntetés Végrehajtás kiváló szervezőképességének, hiszen mindezt rövid időn belül sikerült megvalósítani. Múlt héten Rum községben adtunk át egy gyermekotthon felújítást, most pedig itt Baján, a Szent Ágota fenntartónak a Szeged-Csanád Egyházmegye Bajai Gyermekotthonának intézményében. Itt is rekord gyors idő alatt és kiváló minőségben és szép dolgokat hoztak létre a fogvatartottak. Külön öröm abból a szempontból, hogy jóvátételi tevékenység keretében egy gyermekotthont sikerült felújítani. Idén két gyermekotthont sikerült felújítani olyan módon, hogy az európai követelményeknek is megfelel. Bízom benne hogy a következő esztendőkben folytatni tudjuk ezt az együttműködést. Továbbra is fogom járni a gyermekotthonokat és a Büntetés Végrehajtási intézeteket és ha újra össze tudunk hozni ilyen pozitív kezdeményezéseket, akkor azt gondolom, hogy nem dolgoztunk hiába. Örülünk, ha csillogó gyermekszemeket látunk – mondta Dr. Kozma Ákos ombudsman és örömmel adta át a felújított gyermekotthont dr. Kiss-Rigó László a Szeged-Csanádi Egyházmegye megyéspüspöknek.