Selmeczi Géza evangélikus lelkész vigaszt és reményt nyújtó szavaiban is kiemelte, hogy Apostag nem szűnt meg emlékezni a tragédiára, amely beleivódott az apostagi emberek szívébe, lelkébe. Ezt követően Pétervári István helytörténész, aki két családtagját is elvesztette a bombázásokban, idézte fel a történéseket. Két, még ma is élő szemtanú, a ma 96 éves Hingyi Sándor és a 91 éves Farkas János megrendítő visszaemlékezését is megosztotta a jelenlevőkkel. Ők a Duna másik partján, Pentelén éltek akkor, és gyerekként voltak részesei a megrendítő eseménynek.