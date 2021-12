Mint mondta, nemzetközi tapasztalat, hogy nem a fiatalokból, pályakezdőkből lesznek az idősgondozók, hanem a hatvan körüli korosztály tagjaiból, ők a legnyitottabbak erre. A képzésre jelentkezőket azért is méltatta, mert egyáltalán nem jellemző hazánkban a felnőttképzésben való részvétel, a felnőttlakosság alig tíz százaléka vállalkozik rá. Kérte a végzett „hallgatókat”, hogy ezután is érezzék magukat otthon a CédrusNet irodájában, térjenek be hozzájuk, és ne hagyják abba a tanulást, iratkozzanak majd be specializációs képzéseikre is.