Egy kecskeméti nőnek ellopta valaki a kerékpárját egy társasház előtti tárolóból múlt héten szerdán. A sértett úgy nyilatkozott, hogy lezárta a biciklit, azonban később kiderült, hogy csak a hátsó kerékre tette a lakatot, így a bringátmegemelve könnyedén eltolta a tettes.

A bejelentést követően a rendőrök az eltűnt kétkerekű és az elkövető keresésébe kezdtek, kamerafelvételek után kutattak, és adatokat gyűjtöttek. A keresést kiterjesztették az internetes oldalakra is, ami rövid idő alatt eredményt hozott. Az egyik körzeti megbízott ugyanis rábukkant egy hirdetésben a kerékpárra. A nyomozók felkeresték az eladót, aki elmondta, hogy ő is vásárolta a biciklit egy férfitól, akinek a személyleírása illett az időközben beszerzett felvételeken szereplő tolvajra. Ezek segítségével hamar azonosították az elkövetőt a rendőrök, ugyanis egyébként sem volt ismeretlen számukra. Arra is fény derült, hogy a kerékpár rövid idő alatt nagy utat tett meg, már az azt áruló férfi testvérénél volt Inárcson. A rendőrök elmentek érte, lefoglalták, majd visszaszállították kecskeméti tulajdonosának. A tolvajt gyanúsítottként hallgatták ki a lopás miatt és vizsgálják, hogy elkövetett-e más bűncselekményt is – tájékoztatott a vármegye rendőrsége.