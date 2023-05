A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a kiskunmajsai férfival – az ügy idősebb férfi vádlottjával – szemben egy másik büntetőügyben 2021 szeptemberében nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyeletet rendeltek el. A férfi kénytelen volt emiatt az otthonában tartózkodni, ezért elhatározta, hogy kábítószer árusításából fog pénzt szerezni. Ennek érdekében több kereskedővel is kapcsolatba lépett, akik heti rendszerességgel „kristályt” és marihuánát szállítottak a lakására. A férfi ezekből egy kés hegyével 0,1 grammos adagokat készített és alufóliába csomagolva ezer forintért árulta a lakására érkező fogyasztók részére. A nagyobb méretű porciók kiméréséhez digitális mérleget használt.

A kereskedésbe a vádlott élettársa és a közelben lakó öccse – az ügy másik két vádlottja – is bekapcsolódott. Általában ez utóbbi vette át a kapuban megjelent vevőktől a vételárat, majd miután a bátyja kiporciózta a kért árut, kivitte és átadta a csomagot. A fogyasztókat időnként az idősebb férfi élettársa szolgálta ki. Visszatérő vevőik között volt, aki naponta többször is jelentkezett áruért. A vádlott a házánál dolgozó munkást is többször „kristállyal” fizette ki.

Ezer forintért árulta a drogot

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

Mint írják, a kiskunhalasi nyomozók 2022 júliusában a vádlottaknál tartott kutatás során a kábítószer és új pszichoaktív anyag mellett 830 ezer forint készpénzt, valamint digitális mérleget és kábítószerrel szennyezett kést is lefoglaltak.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfit és öccsét bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem, valamint új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja és ezért velük szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. A nőnek új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt kell felelnie. A letartóztatásban lévő férfi és családtagjai ügyében a Kiskunhalasi Járásbíróság hoz döntést.