A halasi Sóstón is mostanra összefüggő jégtakaró alakult ki a tavon, úgy 7-8 centiméter vastagságú lehet a jég, ez ugyan nem hivatalos, csak becsült adat. Hiába azonban a csábító felület, a jég vastagsága még nem elegendő, messze van még attól, hogy biztonságosan rá lehessen menni.

A legalapvetőbb szabály, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert. A szabad vizek jegére csak ott szabad rámenni, ahol nem tiltott, sok helyen pedig táblával figyelmeztetnek arra, hogy tilos a jégre lépni.

A halasi Sóstón nem szoktak kijelölni hivatalosan korcsolyapályát, igaz, tiltó tábla sincs kihelyezve, ahogy most sem. Aki rámegy a jégre, csakis saját felelősségre teheti. Az elmúlt hétvégén is többen felkeresték a városszéli tavat, hogy teszteljék a jeget. A parthoz közeli részen még hétfő délután is sokan rámerészkedtek a jégre, többen korcsolyáztak, csúszkáltak, de beljebb már recsegett és úgy érezhető, mintha be akarna szakadni, mondták, akik a tó közepe felé merészkedtek.

A kivágott lékek is veszélyt jelentnek, a Sóstó Sporthorgász Egyesület a halászati jogot is rögzítő megállapodás alapján ugyanis jogosult lékeket vágni a jég felületén a téli oxigénellátásának biztosítása érdekében. Ezek a lékek a szabályos megjelölés ellenére is komoly veszélyt jelenthetnek a korcsolyázókra nézve. Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy ne merészkedjen a jégre.

A rendőrség is óva int attól, hogy bárki is rámenjen a jégre, a beszakadás ugyanis a jelenlegi alacsony vízállás mellett is veszélyes lehet. Egészen a hétvégéig hízásban volt a jég, azonban az elkövetkezendő napok időjárás-előrejelzése szerint enyhül az idő, ezért továbbra sem javasolják a jégen tartózkodást.

Napközben már jóval fagypont feletti a hőmérséklet, a szabad vizek jege már sehol nem biztonságos, ezért a szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy sportolásra alkalmas jeget csak szárazföldön vagy a műjégpályákon lehet találni.

Aki megszegi az előírásokat, azt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetheti, 5 ezertől 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást indíthat, melyben akár 150 ezer forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak.