Mint arról korábban mi is beszámoltunk, rablás miatt nyomoztak a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai.

Szórakozni ment egy megyeszékelyi férfi idén május 6-án este Kecskeméten. Hajnalban, a buliból hazafele sétálva egyszer csak a földön találta magát. A következő pillanatban már egy férfi ült a mellkasán és ököllel ütötte az arcát.

A bántalmazás során egy pillanatra még az eszméletét is elvesztette az áldozat, majd amikor ismét magához tért, a kabátja zsebében turkált a támadója.

A sértettnek sikerült lelökni a rajta ülőt, majd segítségért kezdett szaladni. Nem sokkal messzebb meglátott egy tinédzser társaságot és odarohant hozzájuk. A fiatalok mentőt és rendőrt hívtak a bajbajutotthoz – közölte a rendőrség.

Az egyenruhások kiérkezésekor ismét megjelent a rabló, akit az áldozat egyből felismert. A támadó próbálta tagadni tettét, de véres volt a keze és a ruhája. A 37 éves ukrán férfit előállították és őrizetbe vették a rendőrök, a sérültet pedig kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai.

Időközben az is kiderült, hogy az áldozattól a telefonját és közel száz ezer forintot vett el a férfi, amit a helyszín közelében meg is találtak a rendőrök, és visszaadták a tulajdonosának. A gyanúsított jelenleg is előzetes letartóztatásban van. A nyomozást a napokban befejezték és megküldték az iratokat az illetékes ügyészségnek.