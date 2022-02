Az idei program részletein még dolgoznak, a motorosoknak érdemes figyelni a Facebook-oldalt. Felmenő rendszerű versenyeik általános és középiskolásoknak szólnak: a Ki a mester két keréken? versenyre alsó tagozatosoknak, a Kerékpáros Iskola Kupára felső tagozatosoknak, a Középiskolások Közlekedésbiztonsági kupája - ahogy neve is mutatja - középiskolásoknak szól. A megyei döntőket áprilisban és májusban Kiskőrösön és Kalocsán rendezik meg. Dudásné Tóth Erika szerint az év egyik legjelentősebb eseménye lesz a Kerékpáros Iskola Kupa megyénkben megrendezendő országos döntője. A háromnapos eseményen május 17 és 19 között a megyei versenyek döntőseit (egy fiút és egy lányt) látják vendégül. Az elméleti és gyakorlati - ügyességi és szabályossági - versenyek mellett szabadidős programok is várják a fiatal versenyzőket. Az elméleti és az ügyességi verseny a jakabszállási Aero Hotelben lesz, a szabályossági verseny pedig Kecskemét belvárosában. Szintén májusban rendezik meg a közkedvelt Közlekedik a Család című családi vetélkedőt, melyre várják a családok jelentkezését. Ha a pandémia engedi, ismét a Szelidi-tó partján lesz a Police Camp egyhetes bentlakásos nyári tábor, ahol a fiatalok délelőttönként tematikus foglalkozásokon vesznek részt: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés, kommandós, vöröskeresztes nap és meglepetés is várja őket.

A Biztonság Hete alkalmából KRESZ-szafari lesz szeptemberben a Kecskeméti Vadaskert területén, ahol általános iskolások versenyeznek majd közlekedésbiztonsági témában.

Szeptember végén a megyei könyvtárban tematikus napot tartanak az időseknek az Idősek Világnapja alkalmából, ahol vetélkedővel várják a szépkorúakat. Novemberben tervezik megtartani a színházzal közös Crash-Ütközés című interaktív közlekedésbiztonsági előadásukat középiskolásoknak. A jelenetek megtörtént eseményen alapulnak, és szakemberek segítségével feldolgozzák a látottakat.