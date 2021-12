A nyomozás során arra is fény derült, hogy a 31 éves férfi korábbi albérletéből is lopott, valamint elköltözése után is több alkalommal betört oda, és különféle értékeket vitt el. A rendőrök többrendbeli lopás miatt hallgatták ki a gyanúsítottat, aki beismerte a bűncselekmények elkövetését. Az ügy vizsgálatát befejezték a kiskunmajsai nyomozók, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.