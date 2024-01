A halőr szerint kollégáin kívül a természetőrök, a helyi rendőrőrs munkatársai is járják a területet, hogy figyelmeztessék azokat, akik esetlegesen a tiltás ellenére a jégen tartózkodnak, vagy azzal próbálkoznak.

Szabó László felhívta a figyelmet arra is, hogy a gazdátlanul hagyott, vagy nem megfelelően téliesített csónakokat idén sem kímélte a fagy, így amint lehetőség lesz rá, azokat a további károk megelőzése érdekében érdemes lesz partra vontatni.

A Dunapataji Horgászegyesület munkatársa rámutatott: több helyen tábla tiltja, hogy bárki is a befagyott tó jegére lépjen! A tapasztalat szerint azonban a kínálkozó lehetőséget egyesek a tiltás ellenére figyelmen kívül hagyják. Esetükben sajnos – bár rendszerint csak a parttól pár méterre merészkednek – nagyobb a csábítás, mint a veszélyérzet. Ha véletlenül baleset történne, azonnal kérjenek segítséget, mert télen a ruházat, a cipő átnedvesedése is veszélyes. Jeges vízben a kihűlés drasztikus gyorsasággal zajlik. Egy-két perc alatt megkezdődik a kihűlés és 10 percen belül akár még az eszméletünket is elveszíthetjük.

Amint körutunk során tapasztaltuk, a Szelid üdülőfalut és a tó partját érintő fejlesztések téli időszakban is éreztetik a hatásukat. A Bowling Center telt házzal működött, a part menti sétány, a kerékpárút, a játszótér mágnesként vonzotta a kisgyermekes családokat, gyalogosan túrázókat, akik a dunapatajiak mellett elsősorban Kalocsáról és a környező településekről, de még a fővárosból és Kecskemétről is érkeztek.