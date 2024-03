Kiváló minőségű borokat minősítettek a pénteki városi borversenyen azok a döntnökök, aki elfogadták a Soltvadkerti Hegyközség vezetésének a felkérését. Három bizottságban 102 mintát pontoztak a szakértők, akik maguk is borászok voltak. A település környékén csaknem háromezer hektáron terem a szőlő, a városban egy tucat olyan borászat működik, amelyek termékei nem csak a boltok polcain találhatóak meg, de a hazai versenyeken kívül nemzetközi megméretésen is részt vesznek szép eredményekkel. Frittmann János hegyközségi elnökkel beszélgettünk, aki elmondta, hogy a 102 minta nagyon biztató szám, azt jelenti, hogy a helyi borászok a nehézségek ellenére is magas szinten végzik a hivatásukat. A borok egységesen szépek, hibás minta nem volt a megméretésen.

Három bizottság értékelte a borokat a Galambos Borházban

Fotó: Barta Zsolt

Hangsúlyozta, a pincészetek számára a kihívások egyre intenzívebbek az utóbbi időszakban. Amíg korábban 10-12 évente kellett a változásokra reagálni, most ez az időszak 2-3 évre csökkent. Egyre gyakrabban szembesülnek a termelők az aszályos évekkel, emellett a tavaszi fagyok, a hőségnapok gyakoribbá válása is komoly kihívásokat jelent a gazdáknak. A költségek drasztikus emelkedése miatt a piaci pozíciók megőrzése egyre nehezebb, az inflációs hatások, illetve a fogyasztói elvárások változása mind olyan tényező, amelyekkel számolniuk kell a pincészeteknek.

Kérdésünkre, vajon hogyan, mely korosztálynál változik a borfogyasztás szokása, Frittmann János így felelt: a fiataloknál akár rövid időn belül is megfordulhatnak a trendek. Az a lényeg, hogy jó ivású bort kóstoljanak. Ha az első korty megfogja a kóstolót, akkor szívesen kiönti a második pohár bort is. Az idősebbeknél egy bizonyos kor felett az ízlés már ritkábban változik. Magyarországon a fogyasztók körében egyre inkább előtérbe helyeződik a fehér bor, illetve a könnyed rozé. Ez nem azt jelenti, hogy a vörösekre nincs szükség, vagy akár el lehet felejteni a nagy testű klasszikus vörösborokat. Ez utóbbiaknak is jelentős a tábora, ugyanakkor a tendencia alapján a fehérek időszaka jött el.

Frittmann Tamás, a Frittmann Pincészet részéről ízleli a felvételen a fehérbort

Fotó: Barta Zsolt

Az elnök, aki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának is az első számú vezetője hírportálunknak elmondta: nincs sok bor a pincészetekben. Az őszig éppen elegendő az átmenő készlet. Az idei mezőgazdasági évkezdetről Frittmann János megjegyezte: januárban és februárban összesen 50 milliméternyi csapadék hullott, azaz nálunk a Kunsági Borvidéken hiányzik az eső. Nagyon.

A borverseny számai dióhéjban

Nevezők száma 30 volt. Közülük 18 volt kistermelő, 12 pedig nagyobb borászat. A bemutatott minták száma 102 volt. Ezek többsége, – 65 – fehérbor volt, illetve 21 rozé és 16 vörösbor.

Soltvadkerti Városi Borverseny Legjobb Fehér bora: Kószó Szőlőbirtok „A fehér” 2023 bora

Soltvadkerti Városi Borverseny Legjobb Vörös bora: Frittmann Borászat: Cabernet franc 2020 bora

Soltvadkerti Városi Borverseny Legjobb Rozé bora: Ritter Borászat Kékfrankos rozé 2023 bora

Soltvadkerti Városi Borverseny Legjobb Termelői bora: Fejes György Generosa 2023 bora.