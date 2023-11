− Maximálisan egyet értek a környezetvédelmi rendelkezésekkel, de el kell mondani azt is, hogy az üvegpalackokkal nulla veszélyes hulladékot bocsátanak ki a borászatok. Ezt az üveget ezer év múlva is újra lehet hasznosítani. A jelenlegi DÓS (kötelező visszaváltási rendszer) feltételei rendkívül költségesek és hátrányosak a borászatok számára, amely kihat a szőlőtermesztőkre is, megdrágítja a termék árát, rosszul jár a vásárló, miközben az infláció növeli − mondta Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az elnöke.

Megjegyezte, hogy az aláírásgyűjtés kezdődött a Villányi Borvidéken Bock József ismert borász kezdeményezésével a visszaváltási rendszer pincészetekre vonatkozó anyagi feltételeinek enyhítése érdekében. Frittmann János elmondta, a hazai szőlő- és borágazat elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor le kell ülniük a szőlészeknek és a borászoknak tárgyalni. Olyan nincs, hogy a szüret előtt még két-három nappal a pincészetek nem mondanak árakat.

Majd hozzá tette, a Bianka és az Aletta szőlők jó bevételt termeltek az idén, de aki csak ezt termeszti, az vékony jégen áll. Ha jó a termés az EU-ban, akkor ez a két szőlőfajta a tőkéken marad. Majd így folytatta: az ágazatban sok feladatot kell megoldani. Nagyon sok család generációváltás előtt áll. Ha lejár az agrár-környezetgazdálkodási támogatás rendszere, akkor félő, hogy sokan megszabadulnak a szőlőktől. Azt is látni kell, hogy most 10 év alatt annyi változás történik, mint máskor 100 év alatt, ezt folyamatosan követni kell, fogalmazott az elnök.