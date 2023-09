A részletekről elmondta, kaptak egy Steyer kompakt oktatótraktort, amely lehetővé teszi, hogy a diákok felügyelet mellett gyakorolják a traktorvezetést. Az erőgépben ugyanis vannak oktatói pedálok és oktatói pótszék is. Bár a félegyházi Mezgé jelenleg nem jogosult traktorvezetői képzésre, de az iskola hosszútávú tervi között szerepel, hogy ezzel is segítsék a diákok jogosítványszerzését. Mindazonáltal a legmodernebb automata kormányzási rendszerrel ellátott iskolatraktorral fontos szakmai célokat valósíthatnak meg, mint például a digitális kompetenciák elsajátítása és a szántóföldi gyakorlat megszerzése – hangsúlyozta az igazgató.

Fotó: Vajda Piroska

Hozzátette, az oktatótraktorral együtt egy permetezőgépet is kaptak, ami több szempontól is nagyon előnyös. Eddig bérelt géppel permetezték a tangazdasághoz tartozó mintegy 160 hektáros szántóföldet, most már saját maguk végezhetik ezt a munkát, ami által jelentős lesz a megtakarítása az iskolának. Nem mellesleg pedig fontos az oktatási cél is. Ezentúl a szántóföldi permetezőt bármikor be tudják mutatni a diákoknak.

A tangazdaság lóállománya a Királytánc nevet viselő magyar, sportlóval tizennégyre bővült. Az oktatóló a kaposvári mezőgazdasági technikum állományából került a félegyházi Mezgébe. A nagyon jó képzettségű ló számos díjlovagló és díjugartó versenyen szerepelt szép eredménnyel. Ezt a tudást most az iskola lovászképzésénél tudják kamatoztatni. A diákoknak ugyanis kötelező tananyag a a díjlovaglás.