Sipos József hazánk eredményes növényorvosa, agrármérnöke, aki fontosnak tartja a jövő nemzedékének tájékoztatását és tanítását. Célja, hogy segítse az embereket azáltal, hogy friss, ellenőrzött, vegyszermaradék-mentes, egészséges élelmiszerek és alapanyagok álljanak a rendelkezésükre. A nyári növényvédelemmel, növénygondozással, öntözéssel kapcsolatban kértük szakértői segítségét.

Többek között beszélgettünk arról, hogy mikor és hogyan érdemes nyáron öntözni, milyen veszélyek fenyegethetik ebben az időszakban a növényeket, illetve, hogy milyen tényezőket kell figyelembe venni a öntözés előtt és alatt.

Mikor és hogy érdemes a kánikulában öntözni a növényeket?

– Az öntözés egy nagyon átfogó dolog. A felmelegedő időjárás nagy stresszhelyzetet hoz a növényeknek, és ha nem megfelelően végezzük az öntözést, akkor mi is stresszhelyzetet tudunk okozni. Nagyon fontos, hogy nincs írott szabály arra, hogy mennyi vizet, mikor és hogyan öntözzünk, de a gyakorlat szempontjából próbálok javasolni. Mindennek az alapja a növények típusa. Más a víz igénye egy paradicsomnak, más a vízigénye a borsónak és más a kukoricának is. Nagyon lényeges dolog a termőhely: milyen talajon gazdálkodik, milyen balkonládája van, milyen magaságya van az adott kerttulajdonosnak. Egy homoktalaj például gyorsan befogadja a vizet, de gyorsan átengedi is. Nem jó, hogyha gyorsan átengedi a vizet, mert a víznek egyenletesen kellene eloszlani a talajba. Az se jó, ha nagyon kemény a talaj, például túltömődött agyagtalaj, mert akkor pedig nagyon lassan jut le a víz a gyökerekhez.

Azt is kiemelte, hogy nem a növényt kell öntözni.

– Ne a növény felületére öntözzünk, hanem a növény levele alá. A gyökérhez, a talajra jusson a víz. Ha a növény levele érintkezik a vízzel, az melegágya lehet a gombás betegségeknek. Van olyan öntözési mód, hogy párásító öntözés. Az esőszerű öntözés, az esőhöz hasonló, amikor jót tesz az eső is, hogy lemossa a port a növény leveléről, de ebben a melegben ne a növényre, hanem a növény alá juttassuk a vizet. Ilyen öntözési mód, a víztakarékos csepegtető öntözés.

Mivel nincs konkrét öntözési-szabály, ezért számos tényezőre kell figyelnünk, például az időjárásra is.

– Más az öntözés akkor, ha nyár van, ha nagy mértékű aszály és kánikula van, mint most, és más az öntözés akkor is, ha van kevés természetes csapadék. Ami jelenleg jellemző, az egy aszályba forduló száraz periódus.

Módszertől függően az öntözés hatékonysága is változhat.

– A lassabb öntözés a hatékonyabb. Cél, hogy az öntözővíz mélyebben, szakaszosan lejusson a növény gyökeréhez. Mindennek az alapja az ellenőrzés. A legfontosabb, hogy a talajnak a nedvességtartalmát folyamatosan kell ellenőrizni. Vannak műszerek, amiket leszúrunk a talajba, de egyszerű megoldás, ha egy ásóval a kertünkben 15-20 centiméter mélyen kifordítjuk a talajt, és ha az nedvesnek tűnik, akkor nem kell izgulni. Ha szárazabb, akkor el kell kezdeni újra feltölteni a talajt vízzel.

A módszerhez az időpont is hozzá tartozik, hiszen az sem mindegy, hogy a nap mely szakaszában locsolunk.

– Az öntözésnek a hatékonysága kora reggel a legmagasabb. Van, aki azt mondja, hogy este is jó, hisz addigra felszívódik a víz. Én azt javaslom, hogy inkább keljünk fel korán, és a hajnali órákban végezzük el az öntözést. Akkor még nem érkezik meg a nagy meleg és kisebb az esély a gombás betegségek kialakulására.

A víz minősége is fontos tényező, emelte ki Sipos gazda.

– Nagyon fontos tényező a víznek a minősége, hogy öntözésre megfelelő sótartalmú, szennyezőanyagtól mentes, előmelegített, ülepedett legyen – ez azt jelenti, hogy egy medencébe, tartályba gyűjtött vagy kiemelt víz a legjobb az öntözésre, mert nem közvetlenül éri a növényeket a kútból érkező hideg víz.

A növényorvos végül azt hangsúlyozta, hogy a talajtakaró növényeknek hatalmas szerepe van a hatékony vízmegtartásban is:.

– A mulcsnak, vagy a talajtakaró növényeknek óriási jelentősége van: megtartja a nedvességet, nem gyomosodik be a terület, és nem mossa el a víz, a talaj felső rétegét.

Sipos József gazda további tanácsokat ad és praktikákat oszt meg az alábbi felvételen:

