Juhász Zsolt, az Izsáki Házitészta Kft. ügyvezetője optimista, de úgy látja, sok cég pengeélen táncol. Ha az energia ára tovább emelkedik, és nem áll meg a forint gyengülése, akkor az ország exportáló cégei kilistázódnak a nemzetközi piacokról.

„Mi 17 országba szállítunk, most elértük azt a szintet, hogy ha drágulnak a költségeink, akkor a termékeket nem tőlünk vásárolják majd. Ez más export árukra is elmondható. Remélem leáll a drágulási folyamat, és optimalizálódik a hazai fogyasztás. Szurkolok annak, hogy a forint erősödjön. Hol lenne optimális szinten az euró? Ha az uniós valuta 380 forint körüli szintre visszahúzódna, akkor csökkenne az infláció, és csökkenne az áremelkedés mértéke is.

A vásárlók egyre inkább árérzékenyekké válnak. Egyre inkább a kereskedelmi láncok saját márkás termékeit keresik. A jövő évben a reklámok, vagy az új termékek bevezetése kevésbé hat a vásárlókra.

Mindenekelőtt a pénztárcájuk szab határt a vásárlóerőnek. Abban bízom, hogy ez az infláció, energia áremelés leáll. A tésztaszektorban az látható, hogy legalább 25 százalékkal kevesebb termék fogy mint a korábban. Az árbevétel ugyan nem lett kisebb, de az eladott áru mennyisége csökkent ebben az ágazatban.”

Ungvári Ferenc, a kiskőrösi Ungvári Művek tulajdonosa azt mondja: az a szerencséjük, hogy 2023-ban még 43 forintért kapta cég az áramot. – Az alapanyagárak rettenetesen felemelkedtek. Nőtt az árbevétel tavaly, így a nyereség is. Munkánk folyamatosan volt tavaly. Az idén is egy negyedévre látunk előre a megrendelések területén. Hat országba szállítunk, Franciaországba, Ausztriába, Németországba, Svájcba Spanyolországba, és Svédországba exportálunk. A 23-as gazdasági évet senki nem látja át, de például a svájci megrendelőnk egész évre ismeri a piaci megrendeléseit. Tavaly elkészült a hőszivattyús rendszerünk amit fűtésre is lehet használni. Napelemes rendszerben is gondolkodunk. Egy 48 kilowattórás rendszert telepítenénk 2023-ban, amely csökkenthetné a kiadások egy részét – összegzett Ungvári Ferenc.

Ungvári Ferenc cégével napelemes rendszerben gondolkodik

Fotós: Barta Zsolt