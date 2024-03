Az igazán finom húsvéti sonka egyszerre marad szaftos és omlós, ezt pedig könnyedén elérhetjük otthon, ha betartunk néhány apró szabályt az elkészítése során.

Néhány apró trükkel tökéletes húsvéti sonkát varázsolhatunk az asztalra

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Először is érdemes még nyersen megkóstolni a sonkát, ugyanis, ha túl sós, érdemes néhány órára hideg vízbe áztatni, amitől egyébként nem utolsó sorban még puhább is lesz. A sonkát ezután egy nagyobb fazékba helyezzük és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. A főzővizet ízlés szerint ízesíthetjük 1-2 fej vöröshagymával, 4-5 gerezd fokhagymával és akár szemes borssal is.

A vizet forrás után lehabozzuk, amennyiben szükséges, majd fedő alatt 1-2 órán át főzzük a húst. Az idő végénél késsel teszteljük, hogy kellően megpuhult-e a sonkánk, majd hagyjuk kihűlni a főzőlében, amit később még fel lehet használni, például bableves alapjaként.

+1 tipp: A zsíros réteg megóvja a sonkát a kiszáradástól, ezért érdemes rajta hagyni.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu YouTube-csatornáján is.