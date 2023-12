A tea napja alkalmából érdekes előadásokkal és egy mini koncerttel is készültek a kecskeméti Széchenyi István Közösségi Házban, ahol nem utolsó sorban vendégül is látták néhány finom falattal és meleg teával az eseményre látogatókat.

Először Braunitzer Ferencné dietetikus tartott rövid összefoglalót a teák jótékony hatásairól, fajtái jellegzetességeiről és egy-két különlegesebb típussal is megismerkedhettünk. Megtudhattuk, hogy a teákat alapvetően két nagy típusra osztják: fekete és zöld. A fekete teák rendszeres fogyasztása (napi 2-3 csésze) több, mint 20 százalékkal csökkentik a stroke esetleges kialakulását. A teák élénkítő hatásúak, de fogyasztásuk során nem tapasztalunk heves szívdobogást, hiszen a kávéval ellentétben, lassan felszívódó koffeint tartalmaznak.

A gyógyteákról is mesélt a dietetikus, így megtudhattuk például azt is, hogy a csalántea igazi csodaszer. Sokoldalú hatása kiterjed az emésztés helyreállítására, de bőr- és hajproblémákat is hatásosan lehet vele kezelni. Ha nem is kúraszerűen, de érdemes hetente fogyasztani, ugyanis egy csésze teája több C vitamint tartalmaz, mint egy egész citrom.