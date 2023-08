Szöllősi Szilvia a rádióbeszélgetésben hangsúlyozta: a bőr napfény elleni védelmére kiemelt figyelmet kell fordítani a nyári időszakban. Nemcsak strandolás közben, hanem egy hosszabb séta alkalmával, érzékeny bőrűeknek pedig akár egy bolti bevásárlás során is megfelelően biztosítani kell a védelmet a napsugarak ellen, hiszen már ennyi idő alatt is le lehet égni.

A bőrgyógyász felhívta a figyelmet arra, hogy az UV-A és UV-B elleni védelem fontos. Az UV-A sugárzás mélyebben behatol a bőrbe, és jórészt a bőrdaganatok kialakulásáért felelős, míg az UV-B főként a napégésért. Az UV-A sugárzás áthatol az üvegen is, így az autóban is fényvédőt kell használni egy hosszabb utazás során.

Védekezni fizikai és kémiai formában is lehet, illetve javasolt a napsugárzás ellen.

A fizikaival szemben jobban ajánlott a kémiai naptej, ami a bőr mélyebb rétegébe is beivódik.

További előnye, hogy így nem jön le könnyen a bőrről, míg a fizikai naptejet akár az izzadtság is lemoshatja, amivel elvész a hatás is. A szakember azt javasolja, hogy minél magasabb faktorszámú naptejet használjunk, ez lehet akár 50-es faktor is. A faktorszám időbeliséget fejez ki: annak az időtartamát, hogy hányszorosát tölthetjük a napon annak az időtartamnak, amíg naptej nélkül még nem égünk le. Példaként említette, hogy ha egy érzékeny bőrű személy öt percig tartózkodhat a napon leégés nélkül, akkor az 50-es faktorú naptejet használva ez 250 percre növekedik.

Dr. Szöllősi Szilvia, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház bőrgondozó-bőrgyógyász adjunktusa

Fotó: Beküldött fotó

A védekezésben segít a könnyű, testünkből minél nagyobb részt takaró pamutruházat is, illetve kalap, sapka használata. Azon testrészek, melyek kilátszanak a ruházatból, legyenek bekenve magas faktorszámú naptejjel. Az is fontos, hogy lehetőleg 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a közvetlen napsütésben. Azok, akik kinti munkát végeznek, mindenképp gondoskodjanak a megfelelő védelemről.

Mindezen védekezés nemcsak a leégés, hanem a rosszindulatú bőrdaganatok kialakulása ellen is védelmet nyújt.

Szöllősi Szilvia kiemelte, hogy nagy veszélyt jelent a melanoma nevű bőrdaganat. Ez a bőr festékanyagát képző sejtekből kiinduló ráktípus. Kialakulása összefüggésben áll az UV-A sugárzással − ami mélyebbre megy a bőrben és DNS károsító hatása van −, illetve a napégéssel. A betegség kialakulását elősegíti a genetikai hajlam, illetve a többféle anyajegy típus is, amit az UV fény provokál. Ugyancsak gyakoribb a napon dolgozóknál. A szakember elmondta, hogy a melanoma jeleire figyelni kell: ha egy anyajegy formája, színe, nagysága megváltozik, minden behatás nélkül váladékozik vagy fáj, gyanúra ad okot. Ekkor minél hamarabb orvoshoz kell fordulni, mert ez a daganat nagyon gyorsan ad áttétet. Szöllősi Szilvia hozzátette, hogy a gyerekek a felnőtteknél is védtelenebbek, mert gyengébb a bőrük ellenállóképessége. Ráadásul a későbbi rosszindulatú bőrdaganat képződését befolyásolja a fiatalkori napégés.

A szakember lesújtó statisztikai adattal is szolgált: az első félévben a tavalyihoz képest kétszer annyi melanomás esetet diagnosztizáltak.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.