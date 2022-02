„Tetoválásom van.”

Ha régóta követed a Tündérszépek versenyeket, bizonyára feltűnt, hogy sok „extrémebb” kinézetű hölgy is helyet kapott a versenyzők között. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a mezőny igyekszik kihangsúlyozni a sokszínűséget. Ugyan régen valóban léteztek versenyek, ahol kizáró ok volt a tetoválás vagy a testékszer, mára teljesen elfogadottá vált. Aggodalomra semmi ok: akár csak egy apró mintáról van szó, akár az egész karodat befedő mesterműről, nyugodtan add be jelentkezésedet.