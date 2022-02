Galériával / Videóval 2 órája

Újabb Tündérszépek mutatták meg szépségüket Kecskeméten

A Tündérszépek 2022 szépségverseny megyei fordulójának fotózása továbbra is gőzerővel zajlik. Hétfőn újabb három szépség pózolt fotósaink kamerái előtt a kecskeméti a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpontban.

Várkonyi Rozália Várkonyi Rozália

A hölgyek fürdőruhában is pózoltak a kamera előtt. Fotó: Várkonyi Rozália

Decemberben indult a nevezés a Mediaworks Hungary Zrt. országos szépségversenyére, ahol elsőként a megyék, majd a régiók, később az ország legszebb lányait keressük. Bács-Kiskun megyéből is harminc lány juthat a megyei fordulóba. A regionális fordulóban egy szakmai zsűri vezeti tovább a hölgyeket a döntőbe, de nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy a közönség szavazatai is számítanak majd.

A szépségversenyre saját képekkel is lehet nevezni, de kérhető ingyenes portfóliófotózás is. Bús Csaba, a baon.hu és a Petőfi Népe fotóriportere már negyedik éve fotózza a Tündérszépeket. Tapasztalatával sokat segít a lányoknak a megfelelő póz kiválasztásában, hogy mindegyikük a legszebb oldalát mutassa meg.

Hétfőn három hölgy érkezett Kecskemétre, hogy megmutassa akár az ő fejükre is kerülhet a korona.

Elsőként Varga Barbarát kaptuk lencsevégre, aki elmondta, hogy a fotózás elején izgult, de a stáb segítségével sikerült ellazulnia. – Azért jelentkeztem erre a versenyre, mert szeretném magam kipróbálni új dolgokban és ez a fotózás most lehetőséget adott erre – mondta el a fiatal kecskeméti lány. – Ha nem is jutok tovább a versenyen az önbizalmam nőni fog, hiszen mégiscsak kipróbáltam magam ezen a területen is és örök élmény marad, hogy részt vettem a versenyben. Esetleg ha bekerülnék a döntőbe szívesen fogadnék sminkelési tanácsokat a mentoroktól, de a megfelelő ruha kiválasztásában is elláthatnának néhány tanáccsal. Varga Barbara. Fotó: Várkonyi Rozália

A hétfői fotózásra másodikként Kölüs Beatrix érkezett Kiskunhalasról. A 28 éves hölgy elmondta, hogy azért jelentkezett a versenyre, hogy szerencsét próbáljon, és mert szereti a kihívásokat, az új feladatokat. – Régóta terveztem, hogy jelentkezek a Tündérszépekre és most úgy gondoltam, hogy megpróbálom. Bízom benne, hogy továbbjutok majd a versenyen, de már maga ez is egy örök élmény marad számomra, hiszen nagyon aranyos embereket ismerhettem meg a fotózáson, ahol nagyon jól éreztem magam – mondta el kérdésünkre a halasi lány. – Úgy gondolom, hogy ez a verseny remek lehetőséget ad arra, hogy a szép lányok megmutassák magukat és megtanulják, hogyan kell pózolni a kamera előtt. Sosem lehet tudni, milyen lehetőséget ajánlanak nekik fel a későbbekben. Ha bekerülnék a döntőbe a mentorok a pózokban tudnának segíteni és, ha megtanítanák, hogyan kell a kifutón sétálni, de persze a smink- és ruhatanácsokat is szívesen megfogadnám. Kölüs Beatrix. Fotó: Várkonyi Rozália

A Tündérszépek harmadik fotózása Fotók: Várkonyi Rozála

Délután egy tiszakécskei hölgy érkezett, Gömöri Erzsébet Renáta. A 26 éves lány elárulta, hogy már régóta szeretett volna egy olyan fotózáson részt venni, amelynek már tétje is van, hiszen kíváncsi rá, hogy érdemes lenne-e esetleg ezen a pályán elindulnia. – Eléggé ideges voltam a fotózáson, de a végére teljesen felszabadultam. Nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy mit és hogy csináljak, hogy mozduljak, merre nézzek, így igazából nagyon könnyű volt, máskor is szívesen eljönnék egy ilyen fotózásra – mondta el kérdésünkre Erzsébet. – A sétával nagyon sok problémám van, így úgy gondolom, hogy ebben tudnék még fejlődni és sokszor nem tudom, hogy a kezem hová tegyem, hogyan mozduljak, mi az a póz, ami igazán nőies, így ha esetleg továbbjutok ebben is tudnának segíteni a mentorok, illetve szívesen megfogadnám a tanácsaikat még smink, haj és öltözködés terén is. Úgy gondolom ez a verseny egy szuper lehetőség arra, hogy a lányok visszajelzést kapjanak arról, hogy van-e értelme elindulniuk a modellszakmában és ha szükséges, min változtassanak, hogy érvényesülni tudjanak. Illetve nem utolsósorban olyan képek készülnek, amelyek szerintem bárhol megállják a helyüket, így aki ebben szeretné magát kipróbálni ajánlom mindenkinek. Gömöri Erzsébet Renáta. Fotó: Várkonyi Rozália

Továbbra is várjuk minden 18 és 29 év közötti lány jelentkezését Bács-Kiskun megyéből, viszont érdemes minél hamarabb nevezni, hiszen a a férőhelyek száma korlátozott. Ha úgy gondolod akár te is lehetnél a következő, akinek a fejére kerülhet a korona, jelentkezz!

És hogy kiből lehet az ország Tündérszépe? Erről Kárpáti Rebeka, a Tündérszépek háziasszonya – aki mentorként segíti majd a jelentkezőket –, és Molnár Irina, a Mediaworks Hungary Zrt. lapigazgatója beszéltek a TV2 Mokka című műsorában.