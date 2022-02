Csütörtökön utolsóként Dakó Gréta érkezett, akit szerelme kísért el. A 18 éves kecskeméti lány elmondta, hogy mindig is szeretett szerepelni, régebben tagja volt egy színjátszókörnek is, és szerepelt már egy tv-s sorozatban is. Úgy gondolta most a modellkedést is kipróbálja.