– Nagyon szeretem ha fotóznak és szívesen lennék a későbbiekben akár modell is. Úgy gondolom, hogy ez a verseny egy nagyon jó lehetőség arra, hogy például felkéréseket kapjunk fotózásokra is akár. Idén is fantasztikusan éreztem magam a fotózáson, mint ahogy a tavalyi évben is. Izgatottam vártam, hogy végre a kamerák elé állhassak, de úgy gondolom most sokkal lazább voltam, könnyebben el tudtam magam engedni, hiszen már tudtam, hogy hova jövök, ismerem a stábot is, és tudom, hogy mit kell csinálni, hogyan pózoljak a kamerának – mondta el Evelin.

Jámbor Evelin. Fotó: Várkonyi Rozália