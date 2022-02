A negyedik fotózási napját tartotta a Tündérszépek Bács-Kiskun megyei stábja hétfő délután a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpontban. A népszerű kecskeméti hotel és annak wellnessrészlege ezúttal is tökéletes helyszínt biztosított a szépségverseny megyei fordulójába beválogatott hölgyek portfóliójának elkészítéséhez.