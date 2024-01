Wolf Kati a beszélgetés elején elmondta: nagyon sok minden történt vele az elmúlt hónapokban. Új dalok születtek, új albumja jelent meg és új zenekara állt össze.

– Szerettem volna egy fix zenekart magam mellett, mert eddig is nagyon-nagyon jó zenészeim voltak, de csak session zenészek, alkalmakra jöttek. Olyan csapatra vágytam, mely együtt lélegzik nemcsak a színpadon, hanem a próbák során is. Ugyanaz az álmunk, ugyanaz a víziónk. Végre összejött a csoda kis csapatom, szuper zenészek és mindegyikőjük szuper ember. Készítettünk is egy albumot, melyen 8 saját dal és 2 feldolgozás hallható. A karácsony előtt debütált egy feldolgozásunk, a Zorán-Presser Gábor Az Apám hitte dala. Óriási nagy tisztelettel és szeretettel hangszereltük újra. A két ünnep között pedig közreadtuk a Végtelen táncot, mely már sokkal inkább bulizós – mondta Wolf Kati.

Az új dalhoz klip is készült, melynek jelentős részében smink nélkül látható az énekesnő. Pontosan azért, mert ezzel is szeretne kiállni a természetes női szépségért, a méltóságteljes öregedésért.

– Ez a dal rockosabb hangvételű. Nagyon-nagyon fontos a mondandója, arról szól, hogy mennyire nehéz ennyi idősen ezen a pályán megmaradni filterek és mindenféle külső behatások nélkül, s egyáltalán nőként ennyi idősen, 50 évesen létezni. Ez nem az a kor, ami kedvez a az öregedésnek, a változásnak, és erről a témáról igenis beszélni kell. Próbálok példát mutatni, hogyan kell elfogadni az idő múlását – mesélte Wolf Kati.

Az énekesnő azt is elárulta, hogy a mindennapokban kevés sminket használ, ha nincs fellépése, tévés szereplése, fotózása.

Végül a 2024-es terveiről is szólt.

– Nagy élményt adott, és imádtam a zsűri társakat, de most szeretnék másra koncentrálni az életemben. A Dal zsűrizése rengeteg energiámat elvonta, most viszont más fontos dolgok vannak az életemben. Szeretnék az új zenekaromra koncentrálni, és szeptembertől a debreceni egyetem könnyűzenei intézetében tanítok énektanárként, melyet nagyon élvezek.

Emellett a lányaimra is szeretnék koncentrálni és új dalokat írni.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.