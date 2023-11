A nagysikerű Nekünk írták a dalt! című időszaki kiállítás legendái saját falat kaptak a Magyar Zene Háza multimédiás könyvtárában.

A Magyar Poptörténet Legendái installáció három évtized populáris zenéjének előadóművészeit jeleníti meg a Zene Háza Multimédiás Könyvtárában

Fotó: Palkó György / Forrás: Magyar Zene Háza

A Magyar Poptörténet Legendái installáció három évtized populáris zenéjének előadóművészeit jeleníti meg. A csütörtöki avató ünnepségen megjelenő neves zenészek aláírásukkal látták el az installációt, jelen volt többek között Gryllus Vilmos és Dániel, Vincze Lilla, Victor Máté, Bódy Magdi, Pataki Attila, Hevesi Tamás vagy például Sebestyén Márta és Németh Alajos is.

Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója a csütörtöki rendezvényen kiemelte, hogy a Nekünk írták a dalt! című időszaki tárlatot már több tízezren tekintették meg, köztük sok fiatal és külföldi is.

A korszak lelkületét ezek a zenék és a kiállítást jellemző design nagyon jól visszaadja - hangsúlyozta az ügyvezető igazgató, hozzátéve, hogy a csütörtökön felavatott Magyar Poptörténet Legendáinak Fala méltó módon emlékezik meg a rendszerváltást megelőző évtizedek meghatározó előadóiról.

Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a Magyar Poptörténet Legendái fotómontázson hét zenei műfajban - hagyományos tánczene, beat, klasszik pop/folklór, klasszik rock/jazzrock, hard rock/blues, az 1980-as évek pop-rock, valamint underground - bontásban mintegy kétszáz előadóművész szerepel, többek között Balázs Fecó (Neoton Taurus, Korál), ifjabb Csoóri Sándor (Muzsikás), Csuka Mónika (Beatrica), Fenyő Miklós (Hungária), Gryllus Dániel (Kaláka), Németh Alajos (Dinamit, Bikini), Radics Béla, Szörényi Levente (Illés, Fonográf), Sztevanovity Zorán (Metro), valamint Zalatnay Sarolta.

Fotó: Marozsán János / Forrás: Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Háza második emeletén található Multimédiás Könyvtár és Klub a hazai populáris zene teljes történetét dokumentálja. A könyvtár állandó gyűjteménye - könnyűzenei könyvek, aktuális magazinok, könnyűzenei hanglemezek és CD-k - helyben, ingyenesen hozzáférhetők minden érdeklődő számára.

A könyvtárban az Arcanum Digitális Tudástár, a Nemzeti Audiovizuális Archívum, valamint a Hungaroton archívum könnyű- és népzenei szekciója is böngészhető, de jelentős magángyűjtemények és kiváló popújságírók hagyatékai is fellehetők itt, továbbá ismeretterjesztő eseményeknek is helyet ad a könyvtár.

Charlie, Frenreisz Károly, Demjén Ferenc

Fotó: Mohai Balázs / Forrás: Magyar Zene Háza

A meghosszabbítva, január 21-ig a városligeti intézményben látogatható Nekünk írták a dalt! - A magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatása 1957-től a rendszerváltásig című időszaki tárlat a magyar populáris zene első bő három évtizedén keresztül vezeti végig a látogatókat olyan kreatív, interaktív megoldásokkal, melyek játékosan vonják be őket a felfedezésbe.

A kiállítás nemcsak a politikával átitatott korszak kiemelkedő előadóira, zenekaraira, emblematikus slágereire és legfontosabb poptörténeti eseményeire fókuszál, hanem bemutatja az azokhoz kötődő rajongói szubkultúrákat, valamint a populáris zene elterjedésében nélkülözhetetlen médiumokat, a zenészek mozgásterét alapjaiban behatároló, erős politikai cenzúrával felügyelt intézményrendszert, a klubok, turnék és hangszerek világát, valamint a populáris zenekultúra és társművészetek koronként változó viszonyát.