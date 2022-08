A szervezők hétfői közleménye szerint az idei Nagy Utcaszínház a barcelonai Sacude társulata lesz, amely Euforia című előadását mutatja be minden este az utolsó nagyszínpados fellépő után. A darab különleges világában a légi akrobaták mozdulatait elektronikus zene és fényshow kíséri.

A Cirque du Sziget megszokott helyén várja az érdeklődőket. Az ezer férőhelyes cirkuszi sátorban és a külső szabadtéri helyszíneken kora délutántól késő éjszakáig folyamatosan váltják egymást a produkciók.

A sátorban öt társulat előadása látható minden nap. A francia Cirque La Compagnie L'avis Bidon című előadásában a humor és az akrobatika ötvözésével járják körbe a család, a személyes kapcsolatok és a szociális érzések témáit. Kanadából érkezik a Barcode Circus Company, amely Sweat & Ink című előadásában az emlékezés és a kapcsolatok témakörét boncolgatja akrobatikus metaforákon keresztül. A francia Cie Cabas társulat Desiderata című előadásában hat férfi egymás közötti viszonya kerül terítékre lent és a magasban. A francia La Burrasca női társulat saját daruval érkezik, hogy élőzenével kísért, légi akrobatikára épülő műsorát előadja.

A külső színpadon az argentin EspumA BrumA kristálygömbökkel, illetve a tangó és a humor erejével teremti meg saját világát. A Hand Some Feet finn-ausztrál páros a zsonglőrködés és a kötéltánc ötvözetével készül, az olasz-argentin Duo Masawa és az olasz Duo Kaos akrobata kettősei humorral és ügyességgel hódítanak, a japán Vatanabe Hiszasi az akrobatikus zsonglőrködés szupersztárja.

Idén két cirkusziskola növendékei lépnek fel a fesztiválon: a Palesztin Cirkusziskola a My Share című előadással érkezik Ramallahból, a Baross Imre Artistaképző hallgatói a Szentivánéji álmodók című előadást mutatják be a Szigetre adaptálva.

A színház és a tánc kedvelőit a megszokott helyen, a domb lábánál, ám megújult külsejű és koncepciójú helyszínen várják. A Theatre-and-Dance Field programhelyszínen két külső szabadtéri színpadon futó produkciók, illetve helyspecifikus előadások váltják egymást, valamint több interaktív installáció is lesz. A program a nemzetközi társulatok mellett a hazai művészekre is fókuszál. Utóbbiak között lesz Mészáros Máté és társulata, jelen lesz a Sleeping Beauty Project által létrehozott Dream Experiment című alvó installáció, Márkus Sándor interaktív bábinstallációval készül, és fellép a Willany Leó Improvizációs Táncszínház is.

Alja Branc szlovén koreográfus magyar táncosokkal készítette a Don't Do, Try! című előadást, először lesz látható a szintén magyar Flying Bodies társulat. Érkezik két spanyol társulat is: a barcelonai Insectotropics a The Legend of Burning Man című előadása az Arab Tavasz forradalmának történetén alapul, Angel Durán a Papillon című táncszólója a menekülésről és a szabadságról szól. Az olasz koreográfus, Alessandro Sciarroni Save the Last Dance for Me című előadását mutatja be, a francia Un Loup Pour L'homme társulat Cuir című duettje a vonzást és a vonzódást járja körbe, az O Ultimo Momento francia hiphop táncossal és portugál kínai rudas akrobatával dolgozik.

A baszk Lasala társulat Fight című koreográfiája, valamint a belga Mannes-Turine-Lemaitre társulat Forces című előadása egyaránt a női előadókat állítja a középpontba, a tánc és a cirkusz, illetve a színház elemei keverednek Viktor Cernicky PLI című előadásában.

A sétáló utcaszínházak sorában a Paris Bénarés francia társulat óriásbábjai fémből, fából és gyantából készült gépezetek, amelyek két indiai szent tehénnel egészülnek ki. A dobok és a tűzijátékok keverékét hozza a Deabru Beltzak baszk zenekar sétáló utcaszínházi előadása, amely a boszorkányok ördögét is megidézi, Robson Catalunha brazil művész pedig növény-ember performanszt mutat be.

Borítókép: a Firetime - Magma Tűzszínház Láva, tűzlények tánca című előadása a Sziget fesztivál Cirque du Sziget sátra mellett a 2013. augusztus 10-én (MTI/Marjai János)