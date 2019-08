Támad a vértetű és a buroklégy

Az újabb esőzések, a magas páratartalom, a meleg időjárás külön-külön is számos növényi betegségnek, kártevőnek kedvez.

Augusztusban számítani kell a veszélyes rovarok, mint az amerikai fehér szövőlepke rajzására. Hernyói az utóbbi években alig mutatkoztak, újabban erősen támadja a diót, az almát és több más kultúrnövényt – figyelmeztetnek a növényvédelmi szakemberek.

– Almában és dióban az almamoly rajzását is figyelni kell ez idő tájt. Továbbá a szilvamoly, a keleti gyümölcsmoly is jelen van, az utóbbi sok gyümölcsfélét károsít. Legfőképp a szilva került veszélybe miat­ta, ez a gyümölcs az érés kezdetén jár és még sokáig tart a szürete. A párás, meleg időjárás kedvez az vértetűnek is. Amely fákat erősen metszették, vélhetően sok vízhajtást eresztettek, főleg azokon szaporodik a vértetű, ezért a kártétel csökkentése érdekében érdemes a víz- és sarjhatásokat eltávolítani. Pusztít a nyugati dióburok-fúrólégy, ám az ellene való védekezés nehéz a többnyire terebélyes magas koronájú diófákon. A növényvédelmi hatóság észrevette, hogy a dió kártevőirtását helyenként injektálással oldják meg úgy, mint a díszfák esetében. A hatóság azonban a gyümölcsfáknál nem engedélyezi ezt az eljárást, mert még nem folytattak kísérleteket róla, így nem tudhatjuk, hogy mennyi növényvédő szer marad a diótermésben – tájékoztatott Szabó Balázs növényvédelmi mérnök.

A növénytermesztők tapasztalata szerint az utóbbi években rendkívül elszaporodott a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványos poloska.

– Ezek a rovarok jóformán minden növényt szívogatnak. Például a paprikát és paradicsomot oly mértékben károsíthatják, hogy a termést nem lehet értékesíteni. Termesztők számolnak be róla, hogy ez idő tájt, az érésben lévő gyümölcsöt, például az őszibarackot is károsítják. Irtásukat körültekintően kell elvégezni, különösen ahol közel a betakarítás, vagy már tart a szüret – mondta Szabó Balázs.