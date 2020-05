Az önkormányzat ad vetőmagot és palántát az izsákiaknak

Már a járvány begyűrűzésekor felmerült a városvezetés körében, hogy segítsék az izsákiakat az otthonmaradás napjainak, heteinek hasznos eltöltésében. Ehhez kiváló lehetőség, hogy akinek még nem volt, alakítson ki otthona kertjében egy kis veteményest, amihez az önkormányzat biztosítja a szükséges vetőmagokat és palántákat – mondta Kutas Tibor, Izsák polgármestere. A biztosított vetőmag és palánta elegendő egy tisztes konyhakert kialakításához és ennek plusz hozadéka az idő hasznos eltöltése.

A csomag összeállítását Rácz Sándor önkormányzati képviselő végezte.

– Sokan gyeppel telepítik be a kertet, pedig egy veteményes gondozása sem igényel sokkal több törődést és így a tulajdonos tudja, mit tesz az asztalára. Ezért döntöttünk arról közösen, hogy segítjük a kis konyhakertek kialakítását – mondta Rácz Sándor, aki létrehozta a Kertre fel! csoportot a legnagyobb közösségi oldalon, melyhez csatlakozhatnak az érdeklődők. A hagyományos konyhakerti növényeken kívül különlegességekkel is találkozhattak a vállalkozó kedvű kertészek, többek között okra-, egérdinnye- és földicseresznyemag is volt a csomagokban. A programban való részvétel egyetlen feltétele, hogy a tagok időről időre megörökítsék veteményesük fejlődését. A megosztott képek alapján a legszebb konyhakerteket díjazza az önkormányzat.

A vetőmagokat a Magház Közösségi Hálózat és az izsáki önkormányzat biztosította a lakosok számára. Az izsáki Dunai család nevelte a palántákat, melyekből 15 darabot választhattak a jelentkezők. Rácz Sándor elmondta, hogy több mint húsz háztartás jelentkezett a programba, akik vagy még meg nem művelt kertterületet, vagy korábban füvesített kertrészt fordítottak termőre. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel a jövőben is támogatják a háztartások kertjeinek veteményesítését és akkor már a korábban csatlakozók saját vetőmagjaikkal tudják segíteni a jövőben csatlakozni kívánókat.